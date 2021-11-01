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Tinkoff Black — карта с кэшбэком

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До 6% годовых

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Дебетовая карта с кэшбэком и процентом на остаток

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Бесплатное обслуживание

Навсегда при заказе карты до 31 октября

Бесплатное пополнение

Пополняйте без комиссии с карт других банков, наличными в банкоматах Тинькофф и до 150 000 ₽ в месяц у партнеров банка

Снятие без комиссии

До 500 000 ₽ в банкоматах Тинькофф, от 3000 ₽ до 100 000 ₽ в любых банкоматах по всему миру

Бесплатные переводы на карты других банков

Переводите без комиссии на карты других банков через Систему быстрых платежей

Кэшбэк рублями, а не бонусами

До 30% у партнеров, до 15% в выбранных местах и категориях, 1% за другие покупки

Лучший мобильный банк в мире

По версии Global Finance — Best Digital Bank Award 2020

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